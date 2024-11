Portugal goleia Liechtenstein por 10-0 em sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 goleou o Liechtenstein por 10-0, no jogo de abertura do Grupo 5 da primeira ronda de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria de 2025.

Os golos marcados por Mauro Furtado (quatro minutos), Tomás Soares (10), Mateus Mide (18), Tomás Soares (24), Mateus Mide (32), Rafael Quintas (37) e Brandão Baptista (38) estabeleceram o resultado ao intervalo, que Tomás Soares (60, de grande penalidade), Yoan Pereira (86) e Gil Neves (89) ampliaram na segunda parte.



Depois da goleada imposta esta quarta-feira ao Liechtenstein, no Estádio Nacional, em Oeiras, a equipa das quinas vai defrontar a Finlândia, no sábado, na Cidade do Futebol, também em Oeiras, e a Bósnia-Herzegovina, na próxima terça-feira, de novo no Estádio Nacional.



Os dois primeiros classificados de cada grupo da primeira ronda de qualificação para o Europeu de 2025 seguem para a segunda e última ronda de apuramento, da qual sairão as oito seleções presentes na fase final, que se realiza na Albânia, entre 19 de maio e 1 de junho do próximo ano.