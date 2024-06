Portugal mantém o sexto lugar do ranking da FIFA

O ranking mundial continua a ser liderado pela Argentina, que se mantém no topo desde abril de 2023, ou seja, na primeira atualização após a conquista do Mundial2022, logo seguida pela a França, vice-campeã, que continua no segundo posto, à frente da Bélgica, terceira.As únicas alterações entre os 10 primeiros lugares ocorreram com a subida do Brasil ao quarto posto, por troca com a Inglaterra, agora quinta, e com ascensão da Croácia ao nono lugar, em detrimento da Itália, 10.ª.Entre as seleções treinadas por portugueses, os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, desceram dois lugares, para 69.º, e o Togo, de Paulo Duarte, é agora 120.º, após ter descido sete posições, ao passo que Angola, de Pedro Gonçalves, subiu para 92.º, a Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, ascendeu ao 115.º, e o Kuwait, orientado por Rui Bento, subiu a 137.º.