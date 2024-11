Portugal qualificado para os quartos de final da Liga das Nações com goleada

Dificuldades acrescidas para Portugal frente a uma Polónia bem organizada no seu meio-campo. Uma primeira parte desinspirada da equipa portuguesa e até podiam os polacos sair para o intervalo na frente do marcador, mas o nulo imperou.No segundo tempo, já com Vitinha em campo, Portugal teve outra atitude, mostrou-se mais rápido e mais perigoso.

E foi depois de Diogo Costa ter salvo um golo certo da Polónia que Portugal chegou à vantagem de 1-0, com destaque para Rafael Leão a "cavalgar" pelo relvado, deixar a bola para Nuno Mendes e depois a concretizar, de cabeça, para o golo inaugural.

O 2-0 surgiu num penálti, com o inevitável Cristiano Ronaldo, aos 72 minutos.

Bruno Fernandes também quis entrar na festa e esteve inspirado, perto dos 80', para marcar um bom golo.

0 4-0 surgiu pouco depois, com Pedro Neto a colocar a bola num dos ângulos da baliza polaca.

Portugal lidera o Grupo A1, com 13 pontos, mais seis do que a Croácia.





Os croatas recebem a seleção portuguesa na segunda-feira, em Split, perderam esta noite por 1-0 na Escócia, mas também seguem para a próxima fase, na segunda posição, face à vantagem no confronto direto com a Polónia, terceira, com quatro pontos, os mesmos da Escócia, quarta colocada.



Tendo em conta o primeiro posto já garantido, Portugal será cabeça de série no sorteio dos quartos de final, agendado para 22 de novembro, sendo que já sabe que jogará a primeira mão fora e a segunda em casa.







Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.





Um passe com a medida perfeira para a "bicicleta" de Ronaldo deu outro encanto ao jogo no 5-0, tendo logo a seguir os polacos reduzido para 5-1, por Marczuk (88).