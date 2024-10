Rodrigo Mora rejeita facilitismos dos sub-21 frente a Ilhas Faroé e Andorra

“Sabemos que basta um ponto, mas queremos ganhar os dois jogos. Vai ser um jogo difícil, como todos são, mas nós somos Portugal e queremos vencer os dois jogos”, disse o jovem médio ofensivo, de 17 anos, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Rodrigo Mora revelou que “tem corrido tudo muito bem”, apesar de integrar um escalão com jogadores mais velhos, agradecendo os elogios do selecionador Rui Jorge e reconhecendo que a ascensão meteórica superou as suas melhores expectativas.



“Não pensava que tão cedo ia chegar ao futebol profissional, mas cheguei e, felizmente, estreei-me na equipa A do FC Porto e nos sub-21. Estou muito contente. O que podem esperar de mim é que irei sempre dar o meu máximo seja onde for”, assegurou.



A equipa comandada por Rui Jorge, que viaja hoje para Copenhaga, antes de rumar na quinta-feira às Ilhas Faroé, cumpriu o último treino de preparação em Lisboa, com vista ao jogo de sexta-feira, da penúltima jornada do Grupo G, antes de se deslocar a Andorra, em 15 de outubro, para encerrar a fase de apuramento.



Portugal lidera o grupo, com 21 pontos, mais quatro do que a Grécia, com 17, e muito dificilmente não estará na fase final do Europeu, que contará com os nove primeiros desta fase de grupos, mais os três melhores segundos, a seleção anfitriã e mais três equipas provenientes de um play-off.



O Europeu de sub-21 decorrerá entre 11 e 28 de junho de 2025, na Eslováquia, estando o sorteio da competição agendado para 03 de dezembro, em Bratislava.