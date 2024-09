Ronaldo inicia o Portugal-Escócia no banco de suplentes

Pela primeira desde vez dezembro de 2022, Ronaldo vai iniciar um jogo oficial pela seleção nacional no banco, dando, neste caso, lugar a Diogo Jota, que será a figura mais ofensiva na equipa de Portugal perante os escoceses.

A última vez que Ronaldo ficou fora do `onze` inicial foi no Mundial2022, no Qatar, nos quartos de final frente a Marrocos (derrota por 1-0), numa altura em que a equipa das `quinas` ainda era comandada por Fernando Santos.

Isto quer dizer que, pela primeira vez na `era` Martínez, que teve inicio em março de 2023, o avançado vai sentar-se de início no banco de suplentes, com Bernardo Silva, o segundo jogador mais internacionalizações (93), a usar a braçadeira de capitão.

João Palhinha foi o nome escolhido para render o lesionado Vitinha, enquanto António Silva vai fazer dupla de centrais com Rúben Dias e Nelson Semedo rende Diogo Dalot no lado direito.

Portugal vai assim começar o jogo da segunda ronda do grupo A1 da Liga das Nações com Diogo Costa na baliza, António Silva e Rúben Dias no centro da defesa, com Nelson Semedo na direita e Nuno Mendes na esquerda. Palhinha será o jogador mais recuado do meio-campo, atrás de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com Pedro Neto e Rafael Leão no apoio ao avançado Diogo Jota.

Como já tinha anunciado, Martínez incluiu Geovany Quenda na ficha de jogo, o que significa que, caso o extremo do Sporting seja utilizado, torna-se no jogador mais novo de sempre a representar a equipas das `quinas` em jogos oficiais, superando a marca de Paulo Futre.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Na jornada de estreia, também na Luz, a seleção nacional bateu a Croácia por 2-1, com golos de Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a `final four` em 2020/21 e 2022/23.

Constituição oficial das seleções de futebol de Portugal e da Escócia





- Portugal:



1. Diogo Costa



2. Nelson Semedo



3. Rúben Dias



4. António Silva



19. Nuno Mendes



6. João Palhinha



8. Bruno Fernandes



10. Bernardo Silva (capitão)



20. Pedro Neto



17. Rafael Leão



21. Diogo Jota







Suplentes:



12. José Sá



22. Rui Silva



5. Dalot



7. Cristiano Ronaldo



9. Pedro Gonçalves



11. João Félix



13. Renato Veiga



14. Tiago Santos



15. João Neves



16. Francisco Trincão



18. Rúben Neves



23. Geovany Quenda



Selecionador: Roberto Martínez.







- Escócia:



1. Gunn



2. Ralston



5. Hanley



6. McKenna



3. Robertson (capitão)



8. Gilmour



23. McLean



11. Christie



4. McTominay



7. McGinn



9. Dykes







Suplentes:



12. McCracken



21. Clark



10. Shankland



13. Doig



14. Barron



15. Porteous



16. Souttar



17. Doak



18. Morgan



19. Conway



20. Gauld



22. Johnston



Selecionador: Steve Clarke.







Árbitro: Maurizio Marinai (Itália).