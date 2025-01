Seleção de futsal deve acautelar-se com a Macedónia do Norte, avisa Jorge Braz

“Por vezes, a Macedónia alterna coisas muito boas com menos boas. Isso é visível nos resultados entre nós. É o tipo de equipa que se tiver um balão de oxigénio no jogo, a atuar perante o seu público, complica muito a tarefa ao adversário. Temos de ser Portugal durante os 40 minutos, altamente focados e comprometidos, a acreditar muito no nosso processo e no que fazemos. Coisas simples bem feitas”, disse o selecionador luso, em declarações ao sítio da federação.



Na sexta-feira, às 18:00 (horas de Lisboa), no Sports Center Jane Sandanski, Portugal tem o primeiro de dois jogos consecutivos com a Macedónia do Norte – em 05 de fevereiro atua em Odivelas – na ronda principal de qualificação para o campeonato da Europa de 2026.



"Preparámo-nos com muito rigor. Temos de o fazer sempre melhor do que no desafio anterior. O desporto é mesmo assim: todos os dias temos de dar mais um bocado. O nosso foco é o nosso jogo, é a forma como nos estamos a concentrar. Se formos Portugal, as maiores dificuldades serão para a Macedónia", acrescentou.



Portugal lidera o Grupo 7 com dois triunfos e o pleno de seis pontos, seguido dos Países Baixos, com três, enquanto Macedónia do Norte e Andorra somam apenas um, fruto do empate entre si.



Jorge Braz afirma que convocou os 15 atletas em melhor forma desportiva, considerando que o seu grupo de trabalho tem sido “exemplar” e a modalidade tem um “orgulho brutal” no que tem sido o seu percurso.



Já o internacional André Coelho elogiou a formação rival, “uma equipa que defende muito bem, forte no ataque e na estratégia”, pelo que entende ser necessário que Portugal “melhore a eficácia” que considera ter faltado nos dois primeiros desafios.



"Jogar fora é sempre difícil, as seleções cresceram muito. Tive a oportunidade de jogar aqui em 2016 e empatámos a dois golos. Sabemos muito bem as dificuldades que teremos pela frente, mas estamos focados no nosso trabalho e em conquistar mais três pontos que são importantes para a nossa caminhada", sentenciou.



Os vencedores de cada um dos 10 grupos vão juntar-se aos anfitriões Lituânia e Letónia na fase final do Europeu, enquanto os oito melhores segundos classificados terão de passar por um play-off, em setembro de 2025.



A fase final do Campeonato da Europa vai decorrer entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.