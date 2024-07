Seleção feminina conhece possíveis adversários no play-off

Terminada a fase de grupos, Portugal, que venceu o Grupo B3 sem derrotas, detém a melhor posição no ranking da FIFA (21.ª) entre as seleções participantes no sorteio marcado para sexta-feira, em Nyon, na Suíça, às 12h00 em Lisboa.



A seleção comandada por Francisco Neto chega a este sorteio como cabeça de série, juntamente com Escócia, País de Gales, Sérvia, Ucrânia e Irlanda do Norte, defrontando, por isso, a duas mãos, em 23 e 29 de outubro, uma das outras formações apuradas, casos de Turquia, Croácia, Hungria, Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Azerbaijão.



Caso vença esta eliminatória, a equipa das quinas disputa um segundo play-off, segundo um sorteio também a realizar na sexta-feira, em que entram os vencedores dos embates entre as seleções provenientes da Liga A (Áustria, Bélgica, República Checa, Finlândia, Noruega, Polónia, República da Irlanda e Suécia) e as da Liga C (Albânia, Bielorrússia, Geórgia, Grécia, Luxemburgo, Montenegro, Roménia e Eslovénia).



Esta última fase, em que mais uma vez os cabeças de série disputam o segundo jogo em casa, tem encontros marcados para 22 de novembro e 3 de dezembro, tendo em vista o apuramento das sete últimas seleções para o Campeonato da Europa de 2025.



Além da anfitriã Suíça, também já têm presença assegurada na 14.ª edição do Campeonato da Europa, a disputar entre 2 e 27 de julho do próximo ano, em oito cidades suíças, as seleções de Alemanha, Espanha, Islândia, Dinamarca, França, Itália, Países Baixos e Inglaterra, campeã em título.