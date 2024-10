Titular. Renato Veiga estreia-se na Seleção

A novidade chama-se Renato Veiga, uma estreia absoluta na Seleção portuguesa.

O jogador de 21 anos está a viver a sua primeira temporada no Chelsea, ao serviço do qual já realizou oito jogos, alguns no setor defensivo e outros como médio.



Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.