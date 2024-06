Adán despede-se do Sporting destacando a felicidade que foi representar o clube

O futebolista espanhol Antonio Adán despediu-se hoje dos adeptos do Sporting, com um agradecimento e admitindo ter ficado surpreendido com a felicidade que foi representar o clube durante quatro anos.

"Queridos sportinguistas, nunca imaginei, quando cheguei ao Sporting há quatro anos, que iria ser tão feliz a defender este emblema. Saio com o orgulho de ter representado este grande clube e de ter deixado tudo em campo”, afirmou o guarda-redes Adán, num vídeo publicado nas redes sociais.



O espanhol, que esta época esteve vários meses lesionado, agradeceu a todos os que tornaram possível a “bonita história” no Sporting, nomeadamente aos companheiros de equipa, ao staff técnico, aos dirigentes e aos adeptos.



Ao serviço do Sporting, Adán, de 37 anos, venceu dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira.