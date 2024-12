Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio ausentes no Sporting

Os defesas Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio estiveram esta quarta-feira ausentes do treino da equipa do Sporting, no dia seguinte à derrota frente ao Club Brugge (2-1), na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Gonçalo Inácio estava escalado para o "onze" inicial, mas acabou por não alinhar devido a problemas físicos sentidos no aquecimento, enquanto Eduardo Quaresma foi substituído ainda na primeira parte depois de um choque violento com um adversário.



No treino realizado hoje em Bruges, na Bélgica, os dois defesas centrais estiveram ausentes, enquanto os titulares realizaram trabalho de recuperação na unidade hoteleira em que a comitiva se encontra e os restantes jogadores trabalharam no Jan Breydelstadion.



Ausentes das opções de João Pereira estão também Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Morita, todos devido a problemas físicos.



O Sporting, que prepara a receção de sábado ao Boavista, da 14.ª jornada da I Liga, regressa ainda hoje a Portugal e volta a treinar na quinta-feira na Academia em Alcochete.