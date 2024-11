João Pereira só fala antes do jogo com o Santa Clara

O treinador dos "leões", que foi promovido da equipa B para substituir Ruben Amorim, que se transferiu para os ingleses do Manchester United, terminou o curso de treinador de III nível e aguarda certificado, no entanto, ainda lhe falta a última graduação, o UEFA Pro, que lhe permitirá orientar equipas de I Liga.



Assim, João Pereira vai constar nas fichas de jogo como adjunto, tal como já acontecia na equipa B dos "leões", que disputa a Liga 3, com o adjunto Tiago Teixeira a ser formalmente indicado como treinador principal.



O regulamento da Taça de Portugal define que o treinador principal está obrigado a marcar presença nas conferências de imprensa e nas "flash-interviews" no artigo 49, ponto 3, explicando que, caso tenha sido expulso, essa obrigação “recai sobre o treinador adjunto”.



Já o ponto 75.3 do mesmo regulamento refere que nos jogos objeto de transmissão televisiva “os clubes são obrigados a realizar uma conferência de imprensa, prévia ao jogo, na qual todos os órgãos de comunicação social, podem ter acesso, bem como uma conferência de imprensa, após o jogo, e uma 'super-flash interview ou flash interview’”.



Assim, João Pereira não vai estar presentes nas conferências para o jogo frente ao Amarante, agendado para sexta-feira, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que vai marcar a sua estreia no comando técnico da equipa, estando também impedido de dar indicações durante o encontro.



Condicionantes inultrapassáveis



No confronto seguinte, frente ao Arsenal, a contar para a Liga dos Campeões, os regulamentos também indicam que será o treinador principal a marcar presença nas conferências, a não ser em caso de estar a cumprir castigo.



Assim, João Pereira apenas vai falar na antevisão ao jogo com o Santa Clara, que está marcado para o dia 30 de novembro, sendo expectável que a conferência de imprensa decorra no dia anterior.



Apesar de poder estar na conferência de imprensa, o novo técnico não vai poder marcar presença na "flash-interview" e também não poderá ser ele a dar indicações à equipa durante o jogo.



“Apenas o treinador principal pode, em permanência, transmitir instruções aos jogadores que se encontrem no retângulo de jogo e no banco de suplentes, podendo os demais membros do banco transmitir-lhes instruções pontuais”, explica o regulamento de competições da Liga.



O Sporting recebe o Amarante no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, às 20h45, em encontro da quarta eliminatória da Taça da Portugal.