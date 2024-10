LC. Sporting procura segunda vitória frente ao Sturm Graz

Em setembro do ano passado, os "leões" foram vencer a Graz, por 2-1, na fase de grupos da Liga Europa, repetindo agora o duelo com o conjunto austríaco, noutra competição, mas noutro local, a 140 quilómetros da cidade que acolheu a partida de 2023/24.No Estádio Wörthersee, em Klagenfurt, reduto em que o Sturm atua como visitado na "Champions", o Sporting tentará o segundo triunfo em três jogos, depois de ter batido o Lille na estreia (2-0) e ter cedido um empate em casa do PSV (1-1) na ronda anterior.





As maiores dúvidas no Sporting surgem na defesa. Eduardo Quaresma e Diomande ainda constam no boletim clínico, enquanto St. Juste e Matheus Reis ainda não somaram minutos desde que regressaram de lesão.





Mais à frente, Quenda poderá ser relegado para o banco, com a transladação de Geny Catamo para a direita e a entrada de Nuno Santos para a posição de ala esquerdo.





A outra dúvida é a posição mais à esquerda do ataque. Maxi Araújo tem sido aposta nessa posição - embora a espaços - e pode ser o dono do lugar. Pedro Gonçalves está de volta, mas não deve ser opção no onze.





Trunfos dos austríacos





"O Sporting é uma equipa que se pode comparar, por exemplo, a Arsenal e Barcelona, é uma equipa que joga como uma das melhores da Europa. É uma equipa com classe. Temos de mostrar boa qualidade, bom posicionamento e aproveitar quando tivermos espaços para criar perigo e tentar marcar", disse em conferência de imprensa.



Christian Ilzer espera um bom desafio frente ao Sporting. O treinador do Sturm Graz, próximo adversário dos "leões", comparou a forma de jogar da equipa de Rúben Amorim a grandes conjuntos europeus e apontou a receita para uma vitória neste jogo:disse em conferência de imprensa.

Do lado dos austríacos, a referência é Mika Biereth. O avançado dinamarquês formado no Arsenal - e colega de Harder na seleção -, já leva oito golos em dez jogos no campeonato, incluindo um "hat-trick" no clássico diante do RB Salzburg.





O gigante Scherpen brilhou diante do Sporting na temporada passada e será um osso duro de roer na baliza do Graz. Uma equipa jovem e que tem dado luta nesta Liga dos Campeões, com duas derrotas pela margem mínima.



A partida entre os campeões português e austríaco tem início agendado para as 20h00 (hora de Lisboa), sendo que os verdes e brancos somam quatro pontos, na 12.ª posição, enquanto o Sturm Graz é 31.º, com duas derrotas em outros tantos jogos, com Brest (2-1) e Club Brugge (1-0).





Na antevisão da partida o treinador do Sporting, Rúben Amorim, fez uma análise cuidada do adversário: