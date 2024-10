Sporting averba primeiro desaire na "Champions" de andebol

Há uma semana, o clube lisboeta teve de "puxar dos galões" para se impor na receção aos alemães do Fuchse Berlim (35-33), mas agora não conseguiu manter a consistência, após a vantagem conseguida ao intervalo (15-13).Desta forma, o emblema leonino mantém-se, provisoriamente, na liderança, com nove pontos, mas pode perder a posição para o Veszprém (segundo colocado) e Paris Saint-Germain (quarto), ambos com oito e com um jogo por disputar, com o Dínamo a ocupar o último lugar do pódio, também com oito.Na próxima jornada, em 30 de outubro, os "leões" deslocam-se a França para medir forças com o Paris Saint-Germain.