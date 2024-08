Sporting ‘devora’ Farense

Veja o resumo do jogo.

Na abertura da terceira ronda, os tentos do avançado internacional sueco, aos 27, 41, de grande penalidade, e 66 minutos, o autogolo de Lucas Áfrico (69) e o tento de Marcus Edwards (81) deixam a formação de Rúben Amorim isolada, à condição, na liderança, uma semana antes do ‘clássico’ com o FC Porto, que no sábado recebe o Rio Ave.No Estádio Algarve, recinto que será a ‘casa emprestada’ do Farense apenas contra os três ‘grandes’, por razões financeiras, o clube algarvio garantiu a receita ansiada, com 17.793 espetadores, mas sairá da terceira ronda com três derrotas em três jogos.Face à derrota (1-0) em casa do Rio Ave, o técnico do Farense surpreendeu com a inclusão no ‘onze’ de Geovanny, mais um jogador oriundo da equipa de sub-23, além do regressado Marco Matias, enquanto Rúben Amorim não operou mudanças à equipa ‘leonina’ que goleou (6-1) o Nacional, no Funchal, na jornada anterior.Depois do ‘bailinho’ da Madeira, o Sporting entrou a dançar o ‘corridinho’ algarvio e protagonizou 45 minutos de grande intensidade e qualidade, com o 2-0 ao intervalo a parecer lisonjeiro para um Farense ‘ausente’ da partida.Praticamente desde o apito inicial, os algarvios foram ‘engolidos’ pela pressão da formação sportinguista, que entrou em jogo ‘com tudo’, roubando várias bolas e acelerando em transição, visando constantemente a baliza contrária.Além de algumas tentativas sem a direção apropriada ao alvo, o ‘assalto’ do Sporting à baliza anfitriã só não teve sucesso imediato porque o guardião Ricardo Velho mostrou-se em grande plano com duas excelentes defesas, em remates de Pedro Gonçalves (quatro minutos) e Gyökeres (16).O ascendente do campeão em título continuou bem evidente e, depois de mais uns remates intercetados, teve finalmente expressão prática no marcador, aos 27 minutos, com Ricardo Velho a evitar o primeiro ‘tiro’ de Daniel Bragança, mas a não ter resposta para a recarga do sueco Gyökeres.Belloumi tentou ameaçar, logo a seguir, com corte decisivo de Gonçalo Inácio a impedir a igualdade, mas o Farense continuou ‘asfixiado’ pelo futebol impositivo e envolvente do Sporting.Os 'verde e brancos' aumentaram a diferença perto do intervalo, aos 41 minutos, numa grande penalidade cobrada por Gyökeres, após mão de Lucas Áfrico, com Tiago Martins a confirmar a decisão que tinha tomado inicialmente, mesmo chamado a ver o lance pelo videoárbitro.No segundo tempo, a equipa orientada por Rúben Amorim continuou a dominar o jogo, embora com menor dinâmica, com as mexidas de José Mota a permitirem um ligeiro assomo do seu conjunto à baliza ‘leonina’.O Sporting ameaçou o 3-0 por Trincão, aos 65 minutos, com um remate de belo efeito ao lado, mas seria o ‘suspeito do costume’ a assinar o seu terceiro golo da noite no minuto seguinte, num remate de pé esquerdo.O Farense ‘baixou os braços’ em definitivo, permitindo que a goleada se acentuasse, primeiro com um golo na própria baliza de Lucas Áfrico, aos 69, e depois com um grande golo de Marcus Edwards, que saiu do seu meio-campo em condução e, já na área contrária, ‘serpenteou’ entre Cláudio Falcão e Marco Moreno antes do remate decisivo, aos 81.Até ao apito final, Gyökeres, melhor marcador do campeonato com seis golos, ainda desperdiçou o ‘poker’, com dois remates ao lado, aos 85 e 90 minutos.