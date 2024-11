O Sporting recebe amanhã o Amarante, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal agendado para as 20H45, no Estádio José Alvalade. Tiago Teixeira, adjunto de João Pereira, foi o protagonista da conferência de imprensa de antevisão, face ao contexto atual, em que o técnico principal ainda só está habilitado com o nível II da UEFA de treinador e aguarda para receber o certificado de nível III na categoria. O Sporting espera um Amarante a tentar superar-se.





Para começar o técnico foi questionado sobre se a equipa técnica está entusiasmada, motivada e como encaram este desafio? E o que esperar do Amarante? Eis a resposta: "Estamos muito entusiasmados e motivados porque o primeiro jogo vai ser em Alvalade. Estamos preparados para este desafio. Em relação ao Amarante é uma equipa da Liga 3, mas num contexto de Taça, onde estas equipas tentam superar-se. Vamos encontrar um Amarante semelhante ao que tem sido na Liga 3, querem deixar uma boa imagem e não vão fugir muito ao que têm sido. Estão em segundo lugar, na Taça de Portugal têm o melhor ataque e o melhor marcador. Analisámos bem esta equipa, tem jogadores rápidos na frente, tem dinâmicas vincadas, pode jogar em dois sistemas ofensivos, defensivamente também têm algumas dinâmicas... Para este jogo vão querer apresentar coisas novas, mas estamos preparados".







A seguir foi questionado sobre o que vai mudar e sobre se há algum fator em que queiram ser diferenciadores? O técnico respondeu: "É uma situação impossível de copiar, as pessoas são diferentes. É um excercício a fazer no final do jogo. Claro que seria um erro tentar alterar tudo, temos ideias semelhantes à anterior equipa técnica, mas pouco a pouco vão ver algumas diferenças".





Depois à pergunta sobre se haverá uma mexida grande ou o jogo servirá para a equipa técnica começar a definir a nova forma de jogar deste novo Sporting? O treinador adjunto considerou: "Não posso adiantar o onze, mas será em função do que aconteceu nestas semanas. Os que estiveram mais tempo connosco, há outros que fizeram os 90 minutos nos dois encontros da seleção... Vai ser uma gestão cautelosa porque queremos ter todos os jogadores disponíveis em todos os jogos".





Sobre se a preparação para os jogos com o Arsenal e Santa Clara será mesma do que a que foi seguida para o encontro com o Amarante Tiago Teixeira frisou: "Não há jogos fáceis, a nossa preparação com o Amarante será a mesma para o próximo jogo, seja com o Arsenal, o Santa Clara ou outro. Respeitamos todos os adversários e o objetivo é sempre o mesmo. Em relação ao onze para este jogo tem muito a ver com o que aconteceu esta semana, tivemos 7 ou 8 jogadores do plantel principal disponíveis e temos de fazer uma gestão. Mesmo quem não jogou, teve viagens desgastantes, muito longas, tudo pesa nas escolhas. A partir de sábado pensaremos no próximo jogo".







A forma como está a ser equacionada a constituição da equipa para o jogo da Taça mereceu a seguinte resposta: "O onze que vai começar amanhã será baseado nos jogadores que estiveram connoscos e nos minutos e treinos que os jogadores tiveram nas seleções".