Sporting procura melhor arranque na I Liga em mais de 30 anos

Há 34 anos, os ‘leões’, comandados pelo brasileiro Marinho Peres, abriram a prova com 11 triunfos de ‘rajada’ e, depois disso, nunca conseguiram mais do que começar com seis triunfos, o que aconteceu em 1993/94, 2017/18 e na presente temporada.



A sétima vitória a abrir o presente campeonato também valeria ao conjunto de Alvalade igualar o segundo melhor arranque de sempre na prova, estabelecido nas longínquas temporadas de 1947/48 e 1950/51.



Sob o comando de Rúben Amorim, o Sporting vai, para já, em seis vitórias nas primeiras seis rondas, depois do triunfo de domingo na receção ao AVS por 3-0, com um golo do dinamarquês Conrad Harder, o seu primeiro pelo clube, e dois do sueco Viktor Gyökeres, que passou a contar 10 no campeonato.



Com este resultado, a formação ‘verde e branca’ igualou o melhor registo do século XXI, replicando o feito de há sete anos da formação orientada por Jorge Jesus, que foi treinador de Rúben Amorim no Belenenses e no Benfica.



Em 2017/18, na terceira e última época com Jesus ao ‘leme’, o Sporting ganhou os primeiros seis jogos, perdendo o estatuto 100% vitorioso à sétima ronda, quando empatou a um golo no reduto do Moreirense.



O técnico português, agora nos sauditas do Al Hilal, conseguiu, então, o melhor arranque dos ‘leões’ na prova desde 1993/94, época em que o ‘onze’ do malogrado Bobby Robson também arrancou com triunfos nas primeiras seis jornadas.



A série vitoriosa de há 31 anos terminou igualmente à sétima ronda, com o Sporting a ficar-se por um ‘nulo’ em Barcelos, frente ao Gil Vicente, em 16 de outubro de 1993.



Menos de dois meses depois, na sequência de uma derrota por 3-0, após prolongamento, no reduto dos austríacos do Casino Salzburgo, que ditou o adeus à Taça UEFA, à terceira ronda, Robson seria substituído por Carlos Queiroz.



Para a história já tinham ficado, porém, os seis triunfos a abrir, que, em 30 anos, só foram replicados em 2017/18 e na época em curso, sendo que o ‘onze’ de Rúben Amorim pode agora superar esse registo na visita ao Estoril.



Em 2024/25, o Sporting começou com um triunfo por 3-1 na receção ao Rio Ave, depois somou duas goleadas fora, face ao Nacional, por 6-1, e ao Farense, por 5-0, para, à quarta jornada, vencer em casa o rival FC Porto por 2-0.



O quinto triunfo aconteceu em Arouca, por 3-0, e o sexto no domingo, na receção ao AVS, também por 3-0.



Com o pleno de vitórias, o Sporting lidera o campeonato isolado, com 18 pontos, contra 15 de FC Porto e 13 de Benfica, sendo também destacado o melhor ataque, com 22 golos marcados, 10 dos quais por intermédio de Gyökeres.



O sueco, melhor jogador e marcador da I Liga 2023/24, começou a presente época ainda mais em forma e, depois de ter ficado em ‘branco’ - mas somado duas assistências - na Supertaça (3-4 com o FC Porto, após prolongamento), já vai em sete jogos consecutivos a marcar – nove contando com os dois pela Suécia.



Na sexta-feira, no Estoril, o Sporting vai em busca da sétima vitória, que ditará o melhor começo desde 1990/91 - época em que os ‘leões’ só foram parados à 12.ª ronda, quando empataram a dois golos em Chaves - e igualará os segundos melhores arranques de sempre do clube de Alvalade, de 1947/48 e 1950/51.