Taça da Liga. Ricardo Horta anseia ver o Braga na final

“É bom o Sporting de Braga estar nestas decisões de taças e, para nós, vai ser um jogo que vamos encará-lo com muita ambição e expectativa. Sabemos que o ano passado correu muito bem, conseguimos ganhar esta prova, e este ano queremos atingir a final, sabendo que vai ser um jogo complicado com o Benfica, mas, queremos ganhá-lo. Chegando à final, claro que queremos vencer esta competição de novo”, afirmou em declarações aos meios da Liga de clubes.



Para o capitão dos minhotos, o que acaba por fazer a diferença neste tipo de competições mais curtas “é a concentração e ir até ao detalhe”.



“Sabemos que são jogos de 90 minutos, a seguir (pode surgir o desempate por) penáltis, que é uma lotaria e, por isso, acho que a equipa tem que estar concentrada, não pode dar a mínima chance ao Benfica e conseguirmos fazer mossa”, afirmou



Revalidar a conquista



O internacional português, de 30 anos, máximo goleador da história do clube, prometeu uma equipa bracarense “a querer vencer o jogo desde o primeiro minuto”, lembrando que o clube tem uma história na competição, tendo conquistado já três troféus.



“É uma competição com história para nós, ganhámos o ano passado e queremos voltar a ganhar, essa é a nossa posição. O Braga tem que entrar para este primeiro jogo com uma vontade enorme de chegar à final, um Braga ambicioso, com alma e a lutar pela vitória”, disse.



O experiente jogador, a cumprir a nona temporada nos "arsenalistas", notou que todos os troféus que conquistou na carreira – duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal - foram no Sporting de Braga e frisou a ambição de “alcançar o máximo número de troféus” pelos bracarenses.



Sporting de Braga e Benfica defrontam-se na quarta-feira, a partir das 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e quem ganhar jogará na final, no sábado, com o vencedor do Sporting – FC Porto, que se disputa esta terça-feira, no mesmo recinto.