Volta. Prólogo em Águeda sob forte calor

Além do grande favorito à vitória, ainda por cima na "casa" da Sabgal-Anicolor, nota para a partida do campeão de 2023, o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), pelas 16h34, em busca de revalidar o título.Com uma equipa reforçada, Stüssi procura vencer pelo segundo ano seguido, o que não acontece desde Gustavo Veloso (2014 e 2015), com o russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor), outro candidato, a partir pelas 16h45.O espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) parte pelas 16h55, o porto-riquenho Abner González (Efapel) pelas 17h00, e às 17h02 é a vez de sair para a estrada o uruguaio Mauricio Moreira (Sabgal-Anicolor).Quase a acabar partirá o checo Daniel Babor (Caja Rural-Seguros RGA), vencedor da classificação dos pontos em 2023, um minuto antes do último, o italiano Alexander Konychev (Vorarlberg).Com estes primeiros quilómetros, é dado o tiro de partida para a 85.ª edição, que terminará em 4 de agosto, com um contrarrelógio individual em Viseu.Até ao dia de descanso, na segunda-feira, o pelotão enfrentará ainda a subida ao Observatório de Vila Nova, na quinta-feira, de primeira categoria, uma chegada plana a Lisboa e a "etapa rainha", com a subida à Torre, antes de uma chegada à Guarda, também exigente, no domingo.A primeira metade afigura-se decisiva para as contas finais da 85.ª edição da "rainha" do calendário velocipédico nacional, com a Senhora da Graça, na nona etapa, e o "crono" final como outras tiradas importantes.