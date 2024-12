César Peixoto quer Moreirense atento "ao pormenor" para pontuar ante o Estoril

Ao ‘leme’ de uma equipa que procura ser “competitiva fora e em casa”, o técnico de 44 anos mostrou-se confiante numa “boa resposta” no sábado, frente a um adversário “difícil”, num “campo difícil”, o Estádio António Coimbra da Mota, após duas derrotas seguidas, com Nacional (1-0) e FC Porto (3-0).



“Tivemos bons jogos que foram decididos em pormenores e em que falhas individuais hipotecaram os pontos. (…). O pormenor decide jogos. Temos de remover esses erros para pontuar. Se perdermos, o adversário tem de ser melhor do que nós. Estamos focados em pontuar, em acabar a primeira volta da melhor forma, para atacarmos a segunda volta mais tranquilos”, disse, na conferência de antevisão ao desafio.



Depois de vários “jogos grandes”, nos quais se incluem a vitória sobre o Sporting (2-1), em 05 de dezembro, o oitavo classificado vai atravessar uma série de “jogos equilibrados” contra equipas mais próximas na tabela, a começar pelos ‘canarinhos’, que ocupam o 13.º posto, com 14 pontos, após três jornadas consecutivas sem triunfos.



Convencido de que o plantel treinado pelo escocês Ian Cathro dispõe de “muitos e bons jogadores”, sobretudo no meio-campo, e apresenta “dinâmicas que confundem o adversário”, César Peixoto afirmou que os vimaranenses têm de saber explorar os possíveis espaços que o conjunto da ‘linha de Cascais’ pode deixar nas alas.



“É uma equipa que joga num sistema ‘5-2-3’, agressiva no ‘homem a homem’, com o ‘bloco’ muito alto e subido. É importante termos apoios frontais e sabermos explorar o espaço nas zonas laterais. Vamos defrontar uma equipa com qualidade e agressividade. Não podemos correr riscos. Temos de estar melhores nas zonas de decisão”, disse, perspetivando duas equipas a “quererem ganhar”.



O ‘timoneiro’ dos ‘cónegos’ avisou que “os pontos ficam cada vez mais caros” à medida que o campeonato avança e confessou que gostaria de atravessar o mercado de transferências de janeiro sem qualquer saída do plantel, até para consolidar a luta por uma posição do “meio da tabela para cima”.



“Estou feliz com o plantel que tenho. Por mim, não sai ninguém. Temos jogadores que se têm valorizado, que, no ano passado, não eram titulares e têm aparecido bastante. Temos dois jogadores por posição com muita qualidade. Tivemos a lesão do Liberato, que nos retirou uma opção no meio-campo. Para mim, tenho os melhores jogadores. Não sei o que vai acontecer, mas espero que continue toda a gente”, vincou.



O Moreirense, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 20 pontos, defronta o Estoril, 13.º, com 14, no Estádio António Coimbra da Mota, no concelho de Cascais, em partida da 16.ª jornada, agendada para as 18:00 de sábado, com arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.