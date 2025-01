Ana Catarina emocionada com distinção mundial

“Estava em casa, mandaram-me mensagem com a notícia e, obviamente, fiquei extremamente contente e emocionada. Senti como tivesse sido a primeira, porque já era um prémio que me fugia há dois anos consecutivos. É sempre um objetivo que tenho”, disse Ana Catarina, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A guarda-redes do Benfica, de 32 anos, que integra o lote de finalistas desde 2015, foi eleita pela quarta vez a melhor jogadora do mundo na sua posição, uma vez que já recebeu o prémio atribuído pelo portal especializado em futsal em 2018, 2020 e 2021.



“Posso confessar que o que mais ambiciono ganhar é um Mundial, mais do que títulos individuais, mais do que qualquer título coletivo, é mesmo o Mundial o meu maior sonho e para o qual tenho estado focada há praticamente dois anos”, observou Ana Catarina.



A guarda-redes é uma das 14 atletas convocadas pelo selecionador português de futsal, Luís Conceição, para os dois jogos com a Itália, na cidade de Prato, de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o primeiro Mundial feminino, que se realiza nas Filipinas, em dezembro de 2025.



Portugal integra o Grupo A da Ronda de Elite, em conjunto com a Itália (anfitriã da última fase de apuramento, entre 18 e 23 de março), a Suécia e a Hungria. Os dois primeiros classificados qualificam-se para a fase final do torneio.