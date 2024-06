Andreia Faria renova contrato com o Benfica

Andreia Faria, uma das principais figuras do Benfica na presente temporada, renovou, esta sexta-feira, contrato com o conjunto da Luz até 2027. A futebolista ajudou as encarnadas a conquistarem o "quadriplete" inédito esta época.

A médio, de 24 anos, mostrou-se bastante feliz pelo prolongar do vínculo às "águias": "Para mim, é um orgulho e uma grande responsabilidade poder representar o Benfica nestes patamares. Só tenho de agradecer a confiança que o clube está a depositar em mim, e quero retribuí-la dentro de campo, dando sempre o meu máximo. Quero conquistar títulos e dar alegrias aos nossos adeptos, é para isso que trabalhamos todos os dias", afirmou a futebolista, em declarações à BTV.



Internacional A por Portugal em 23 ocasiões, a jogadora natural de Vila Real ajudou o Benfica a conquistar o "quadriplete" inédito esta época – Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça. Escreveu, ainda, o seu nome na história do clube, depois de, no passado dia 19 de março, frente ao Lyon, em pleno Estádio da Luz, ter marcado o primeiro golo de sempre das encarnadas nos quartos de final da Liga dos Campeões.



"Esta época foi muito positiva, individual e coletivamente. É muito fácil chegar ao topo, mas difícil é mantermo-nos lá. É isso que pretendo, ser consistente, e, na próxima temporada, quero fazer ainda melhor. O nosso objetivo é fazer o melhor todos os anos. Conseguimos o pleno e chegar aos quartos de final da Champions. Temos noção de que a responsabilidade é cada vez maior, mas isso é muito bom, porque nos faz evoluir individualmente e como equipa. Acho que vamos dar uma boa resposta em 2024/25", vincou a centrocampista, uma das capitãs de equipa.



Desde que assinou pelo Benfica, em 2018/19, Andreia Faria conquistou 14 títulos, de onde se destacam os quatro Campeonatos Nacionais vencidos de forma consecutiva. Atualmente, é a atleta da equipa de futebol feminino com mais jogos pelo clube (192).