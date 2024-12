Benfica defronta Clube K na Taça de Portugal feminina de voleibol

O Benfica vai iniciar a defesa do título da Taça de Portugal feminina em voleibol em casa do Clube K, ditou o sorteio dos oitavos de final da prova.

Enquanto as "águias" arrancam a sua participação na edição 2024/25 em casa de uma equipa primodivisionária, o PV2014/Col. Efanor, finalista vencido na edição passada desloca-se ao recinto do Sporting. O FC Porto, campeão nacional em título, recebe o Castelo da Maia, igualmente da primeira divisão.



Os jogos dos oitavos de final estão agendados para 11 de janeiro de 2025.



- Resultado do sorteio dos oitavos de final:



Sporting (I) - PV2014/Col. Efanor (I)



Vencedor GDC Gueifães (II)-Esmoriz (II) - Vilacondense (I)



FC Porto (I) - Castelo da Maia (I)



Vitória de Guimarães (I) - Vencedor Belenenses II)-Colégio Pedro Arrupe (II)



Clube K (I) - Benfica (I)



Fiães (I) - Sporting de Braga (I)



A Avense (I) - 78 Leixões (I)



Vencecdor CA Madalena (III)-Salesianos Lisboa (D) - Vencedor CS Madeira (II) - AD Machico (II)