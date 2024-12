Benfica tenta vitória na Vila das Aves para continuar a sonhar com a liderança

Os ‘encarnados’ procuram a nona vitória seguida no campeonato, e manter Bruno Lage com um registo de 100% na prova desde que rendeu o despedido Roger Schmidt, na visita ao campo do antepenúltimo classificado, num jogo com alta importância.



Mesmo com o triunfo de sábado do Sporting (3-2) sobre o Boavista, o Benfica, que teve um arranque de temporada bastante acidentado, continua com possibilidade de assumir a liderança nos próximos dias, precisando de bater já hoje o AVS e depois o Nacional, na quinta-feira, em jogo em atraso.



O Sporting soma 36 pontos perante os 31 do Benfica, que tem menos dois encontros realizados.



O AVS-Benfica está agendado para as 18:00, na Vila das Aves.



Também hoje, o Arouca recebe o Santa Clara, às 15:30, com os açorianos a tentarem fugir ao Sporting de Braga no quarto posto, enquanto os arouquenses lutam para deixar o último lugar e festejar a primeira vitória sob o comando de Vasco Seabra.



O dia fecha com o Estoril Praia-Casa Pia, num embate entre emblemas da zona lisboeta, ambos com 14 pontos.