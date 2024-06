Benfica vence no Dragão e entra a ganhar na final de basquetebol

Colocando-se em vantagem num play-off que se disputa à melhor de cinco, o conjunto de Norberto Alves foi alavancado pelos melhores marcadores Terrell Carter e Thomas Drechler, com 18 pontos cada, enquanto a grande exibição do portista Anthony Barber rendeu-lhe 19.



À procura do título que foge desde 2016, e perante a presença notada do recém-eleito presidente André Villas-Boas, o FC Porto não correspondeu às expectativas no início da partida, com uma falta de soluções ofensivas irreconhecível, numa época que tem vindo a ser consistente.



O Benfica, embalado pela grande forma de Terrell Carter, chegou a um marcador inicial de 6-2, com o poste norte-americano a fazer os seis pontos para os 'encarnados'.



A vantagem foi-se dilatando, após uma igualdade a seis, quando os visitantes chegaram a um parcial de 7-0 para ganhar conforto, mesmo sem grande eficácia de lançamento, que não deixava de ser manifestamente superior à dos 'dragões' e assim se manteve até o final do primeiro período.



O ascendente que as 'águias' traziam para o segundo quarto (22-16) rapidamente foi anulado com uma entrada fulminante de Anthony Barber, que prontamente acertou dois lançamentos 'triplos', igualando a partida.



O FC Porto ainda conseguiu passar para uma inédita vantagem no lance seguinte, após 'turnover' dos 'encarnados', mas o momento do base portista não escamoteava problemas coletivos maiores dos 'dragões', que se viram em nova desvantagem de seis pontos ao intervalo.



O terceiro período acentuou ainda mais a toada de domínio do Benfica, conjunto que não mostrava qualquer sinal de abrandamento e ainda intensificava a assertividade defensiva dos visitantes, face a um FC Porto resignado, fechando com uma vantagem de 19 pontos (64-45).



Com o desfecho da partida completamente traçado, o último quarto foi pouco mais do que uma formalidade a cumprir, com as equipas já em gestão de ritmos para o segundo jogo da final, e o marcador fechou em 89-66.



O próximo encontro da final do campeonato nacional de basquetebol disputa-se novamente no Pavilhão Dragão Caixa, na próxima sexta-feira, a partir das 19h00.