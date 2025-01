"Champions". Benfica recebe Barcelona a sonhar com a fase seguinte

A duas jornadas do final da fase de liga, os dois emblemas enfrentam-se no Estádio da Luz com contextos diferentes: o Benfica em 15.º, um dos lugares que dá acesso ao play-off para os oitavos de final, e o FC Barcelona em segundo, posição de apuramento direto para aquela fase.Os encarnados, que na ronda anterior, ainda em dezembro, empataram 0-0 com o Bolonha, chegam à penúltima jornada - na última visitam a Juventus - com 10 pontos, mais três do que a primeira equipa fora da zona de play-off, o PSG, em 25.º, enquanto os catalães, com 15 pontos, têm a qualificação direta praticamente assegurada.O nível do próximo adversário não assusta Bruno Lage: "".





Para ficar mais próximo do objetivo, o treinador encarnado não pode contar com Renato Sanches e Tiago Gouveia. A presença de Di María no "onze" ainda não é certa - recuperou recentemente de lesão -, mas já treinou e deverá estar disponível.





Raphinha e Yamal destaques nos "culés"





Com Hansi Flick nos "blaugrana" a temporada tem sido bastante positiva. Apesar do terceiro lugar no campeonato e dos infindáveis problemas financeiros, o Barcelona recuperou ânimo em campo - Raphinha e Yamal como principais "culpados" - e já conquistou a Supertaça espanhola.





Contudo, como prova o terceiro lugar, nem tudo é um mar de rosas: pelo meio, têm existido alguns desaires difíceis de explicar. Por isso, o confronto na Luz é importante para dar uma nova prova de qualidade inerente e voltar a ganhar ritmo, sobretudo após o empate na última partida, frente ao Getafe.