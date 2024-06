Tetracampeão feminino Benfica regressa ao trabalho na quarta-feira

A pré-época arranca com os habituais exames médicos e testes físicos às jogadoras, seguidos, ao fim da tarde de quarta-feira, de uma reunião conjunta com todos os setores do departamento do setor feminino.



O primeiro treino de campo das ‘encarnadas’ está agendado para 08 de julho (segunda-feira), três dias após o sorteio, em Nyon, para a ronda 1 (grupo eliminatório) da Liga dos Campeões.



O Benfica, que na última edição da Champions só caiu nos quartos de final, frente às francesas do Lyon, será cabeça de série, visto que ocupa a 11.ª posição no ranking UEFA.



A defesa Christy Ucheibe só regressará à Luz após o fim da participação da seleção nigeriana nos Jogos Olímpicos Paris2024, que decorrem de 26 de julho a 11 de agosto.



Do programa da pré-época consta a participação no Troféu do Algarve, de 08 a 10 de agosto, com Sporting e Sevilha, de Espanha, e o primeiro compromisso oficial é a Supertaça, com as meias-finais agendadas para 17 e 18 de agosto e a final uma semana depois.