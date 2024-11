Tomás Araújo lesiona-se e desfalca defesa do Benfica

Depois de um lance em que chocou com o guarda-redes José Sá, o jogador do Benfica ficou com muitas queixas na zona da coxa esquerda e saiu do relvado visivelmente mal tratado. Entrou Tiago Djaló para o seu lugar, que se estreou pela seleção A.O futebolista acredita que o problema que o levou a abandonar o relvado foi “” e que poderá recuperar em poucos dias.”, afirmou à RTP.Recorde-se que o Benfica joga dentro de cinco dias para a Taça de Portugal. As “águias” defrontam, no próximo dia 23, o Estrela da Amadora no Estádio da Luz, num duelo a contar para a 4.ª eliminatória da prova rainha.





Avaliação da estreia na seleção



Sobre o seu desempenho frente aos croatas afirmou: "Independentemente de estar condicionado foi um momento muito feliz para mim, para a minha família. É um momento com que sonho desde pequeno e foi muito muito bom".



A propósito do jogo em si admitiu: "Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas a Croácia sem bola tem muitas dificuldades. Na primeira parte podíamos ter feito dois, três golos à vontade. Não deu, continuámos a tentar. Na segunda parte não tivemos tanto o controlo da bola e a Croácia, com muito bons jogadores e a saber jogar à bola, conseguiu o empate".



Quanto à sua estreia na seleção principal disse tratar-se de um sonho concretizado: "Sem dúvida alguma. Tenho vindo a preparar isto desde o empréstimo ao Gil Vicente. No ano passado sabia que era uma época em que não ia jogar tanto mas aproveitei as oportunidades que tive. Este ano desde a pré-época tenho estado bem e tenho de agradecer aos treinadores, sobretudo a Roberto Martínez por estar aqui".



Quanto à concorrência que existe para a posição de defesa-central considerou: "É muito bom para Portugal, a competitividade é muito boa. Todas as posições têm muita qualidade e a mim cabe-me trabalhar e mostrar que mereço estar aqui".