Tomás Teixeira reforça voleibol do Benfica

“Esperança do voleibol nacional, Tomás Natário Teixeira é reforço do Benfica. Internacional jovem por Portugal, o zona 4 assinou contrato por duas temporadas, até 2026”, indicou o emblema lisboeta, treinado por Marcelo Matz.



Tomás Teixeira, de 1,92 metros, que também representou a seleção sub-20 de voleibol de praia, chega ao Benfica proveniente do Académico de Espinho.



"É um grande passo na minha curta carreira. Sinto um misto de emoções: felicidade e um pouco de ansiedade para a época começar. Eu, a minha família e amigos estamos todos contentes. Estou aqui para dar tudo", disse o jogador, citado pelo clube.



O anúncio da contratação de Tomás Teixeira acontece depois de os encarnados também terem anunciado a chegada do oposto polaco Michal Godlewski e do central brasileiro Matheus Alejandro.



De regresso ao clube está Francisco Leitão, numa época em que renovaram Peter Wohlfahrstätter, Eduardo Brito, Japa, Felipe Banderó, Pearson Eshenko, Pablo Natan e Bernardo Silva, enquanto Hugo Gaspar, Lucas França e Rapha deixam o emblema da Luz.