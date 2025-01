Bruno Lage. "A responsabilidade do resultado do insucesso é do treinador, sou eu"

Bruno Lage garantiu que "a responsabilidade do resultado de ontem e do insucesso é do treinador, sou eu".



Bruno Lage lembrou que o que veio a público foi "meio minuto de uma conversa de meia hora", negando que a conversa que teve com os jogadores, e cujo áudio foi parcialmente divulgado, tenha "minado a confiança do balneário".



"Tudo o que foi dito foi analisado com os atletas e eles percebem a minha exigência com eles", afirmou.



Deixou contudo sem resposta se ponderou alguma vez demitir-se.



Para o técnico "o que está a faltar é a consistência e ela vem com os resultados".



"Quem quer estar em primeiro lugar não pode falhar este tipo de golos, de bola parada, de penálti", acrescentou, frisando que os problemas estão identificados e estão já a ser trabalhados.



Após a derrota, Bruno Lage dirigiu-se aos adeptos benfiquistas indignados com três derrotas em quatro jogos, e explicou esta tarde que "não podia passar pelos adeptos sem ter uma palavra",



"Continuem a apoiar, temos muito que fazer esta época", apelou, "precisamos do apoio deles, a presença deles é fundamental".



O treinador garantiu ainda que Rui Costa não tem interferido na composição da equipa. O "presidente nunca pediu para jogar jogador A, B ou C", afirmou, negando que os convocados dos jogos dependam do que auferem.