Dérbi no Porto com vista para a liderança

No Estádio do Dragão, um triunfo, o terceiro seguido na prova, perante o atual antepenúltimo classificado deixa os ‘dragões’ sozinhos na frente pelo menos durante uma noite, colocando pressão sobre o líder Benfica e o campeão Sporting, que se defrontam domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Caso vença o vizinho Boavista, o FC Porto passa a somar 40 pontos, contra os 38 do Benfica e os 37 do Sporting, com um empate no dérbi lisboeta a permitir à equipa de Vítor Bruno terminar o ano na frente da I Liga.



Já o Boavista segue no 16.º posto com 12 pontos, em igualdade com o Farense, que está em zona de despromoção, e com o lanterna-vermelha Arouca, e regista cinco jogos consecutivos sem vencer, somando apenas um triunfo nos últimos 14 encontros para o campeonato.



O dérbi portuense está agendado para as 20:30.