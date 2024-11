Lazio Wendell, Zaidu, Marko Grujic e Iván Jaime falham convocatória do FC Porto

Marko Grujic continua em tratamento e Iván Marcano em treino condicionado, os dois estão fora das opções.No Estádio Olímpico de Roma, o treinador Vítor Bruno e o jogador Nehuén Pérez fazem a antevisão do jogo.





Wendell, Zaidu, Marko Grujic e Iván Jaime falham visita do FC Porto à Lazio



Os futebolistas Wendell, Zaidu, Marko Grujic e Iván Jaime falharam hoje a convocatória do FC Porto para a visita aos italianos da Lazio, na quinta-feira, da quarta jornada da fase de liga da Liga Europa.



O brasileiro Wendell e o nigeriano Zaidu, ambos laterais esquerdos, e o extremo espanhol Iván Jaime ficaram ausentes por opção técnica, tal como já tinha acontecido na vitória caseira sobre o Estoril Praia (4-0), no domingo, para a 10.ª jornada da I Liga portuguesa, enquanto o médio sérvio Grujic continua a recuperar de uma bursite no calcanhar direito.



No boletim clínico surge ainda o defesa central Iván Marcano, que voltou hoje a trabalhar de forma condicionada no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival e não está inscrito pelo FC Porto na Liga Europa, mas integrou a comitiva 'azul e branca'.



O treinador Vítor Bruno chamou 26 jogadores, incluindo o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, que compete pela equipa B, da II Liga, bem como o também 'guardião' brasileiro Samuel Portugal, o defesa central brasileiro Otávio Ataíde, o médio Vasco Sousa e o ponta de lança espanhol Fran Navarro, todos ausentes da ficha de jogo frente ao Estoril Praia.



Os 'dragões', vencedores da Taça UEFA em 2002/03 e da Liga Europa 2010/11, partiram de tarde rumo a Roma, via Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia, estando a conferência de imprensa com Vítor Bruno e um jogador a designar agendada para as 19:45 locais (18:45 em Lisboa), no Estádio Olímpico, na capital de Itália.



O FC Porto, 15.º colocado, com quatro pontos, visita a Lazio, que inclui o lateral esquerdo português Nuno Tavares no plantel e faz parte do trio de líderes, a par de Tottenham e Anderlecht, todos com nove, na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00), em desafio da quarta de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do búlgaro Georgi Kabakov.



Nos encontros anteriores, os 'azuis e brancos' perderam fora com o campeão norueguês Bodo/Glimt (2-3), empataram na receção aos ingleses do Manchester United (3-3) - que passarão a ser comandados a partir de segunda-feira por Rúben Amorim, treinador do campeão português Sporting - e derrotaram em casa os alemães do Hoffenheim (2-0).



O percurso dos 'azuis e brancos' contempla ainda as receções aos dinamarqueses do Midtjylland (12 de dezembro) e aos gregos do Olympiacos (23 de janeiro de 2025), vencedores da Liga Conferência, intercaladas com as visitas aos belgas do Anderlecht (28 de novembro) e aos israelitas do Maccabi Telavive (30 de janeiro do próximo ano).



Os oito primeiros classificados da reformulada fase regular da Liga Europa qualificam-se diretamente para os oitavos de final, tal como os vencedores dos play-offs disputados a duas mãos entre as equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto as restantes ficam eliminadas.







Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Gonçalo Ribeiro.



- Defesas: João Mário, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Zé Pedro, Iván Marcano, Otávio Ataíde, Tiago Djaló e Francisco Moura.



- Médios: Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Vasco Sousa, André Franco, Fábio Vieira e Rodrigo Mora.



- Avançados: Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Samu, Deniz Gül, Danny Namaso e Fran Navarro.



c/Lusa