Liga das Nações. Portugal vence Polónia 5-1

Portugal cumpriu (5-1) frente à Polónia, mas só com uma segunda parte melhor conseguida, no Dragão, depois de um primeiro tempo quase irreconhecível pelos comandados de Roberto Martínez.

Portugal lidera o Grupo A1, com 13 pontos, mais seis do que a Croácia.



Os croatas recebem a seleção portuguesa na segunda-feira, em Split, perderam esta noite por 1-0 na Escócia, mas também seguem para a próxima fase, na segunda posição, face à vantagem no confronto direto com a Polónia, terceira, com quatro pontos, os mesmos da Escócia, quarta colocada.