Avançado Samu Omorodion contratado pelo FC Porto ao Atlético de Madrid por 15 ME

"A FC Porto SAD vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a aquisição a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva e 50% dos direitos económicos do jogador Samuel Omorodion pelo valor total de 15 milhões de euros (ME)", informaram os `dragões`, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Duas semanas depois de ter sido campeão olímpico por Espanha em Paris2024, o avançado desvinculou-se dos `colchoneros`, cuja equipa principal nunca representou, e assinou com os `dragões` por cinco temporadas, até junho de 2029, ficando com uma cláusula de rescisão de 100 ME.

"No acordo com o Atlético de Madrid, o FC Porto deterá duas opções de compra não obrigatórias de direitos económicos adicionais de 15% pelo valor de cinco ME cada, a exercer até julho de 2025 e julho de 2026. Ou seja, o FC Porto poderá vir a deter 80% dos direitos económicos do jogador por um valor fixo de 25 ME. O Atlético de Madrid assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de um ME", acrescentaram.

Samu Omorodion, de 20 anos, tinha chegado aos `colchoneros` no verão passado, oriundo do Granada, por seis ME, mas foi prontamente emprestado ao Alavés e contribuiu com oito golos e uma assistência em 35 jogos para a permanência do clube basco na Liga espanhola.

O avançado espanhol, de ascendência nigeriana, é o primeiro reforço para 2024/25 do FC Porto, que já tinha exercido a cláusula de opção de compra do extremo Francisco Conceição junto dos neerlandeses do Ajax por 10,5 ME, enquanto o defesa-central luso-angolano David Carmo, que poderá estar de saída, e o avançado espanhol Fran Navarro regressaram dos empréstimos aos gregos do Olympiacos, vencedores da Liga Conferência.