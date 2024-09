Bodo/Glimt derrotado na Liga norueguesa antes de receber FC Porto

Em Bergen, o desafio ficou praticamente resolvido para os anfitriões ainda antes do tempo de descanso, graças aos golos de Castro (19 minutos), Kornvig (27) e Kartum (45+3).



No segundo tempo, Zinckernagel (58) encurtou distâncias para os visitantes.



Apesar do desaire, o Bodo/Glimt mantém a liderança isolada, com 50 pontos, contra os 43 do Brann, segundo posicionado.



Na quarta-feira, o Glimt recebe os ‘dragões’ pelas 17:45 (horas em Lisboa), em jogo da primeira jornada da fase de liga da segunda competição mais importante de clubes da UEFA.



Além do FC Porto, o líder do campeonato norueguês também vai defrontar na Liga Europa o Sporting de Braga, no Minho, em 23 de outubro.