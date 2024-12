FC Porto orgulhoso por ajudar na organização com Dragão melhorado

"Para nós um orgulho enorme, enquanto portistas, enquanto portugueses, termos ganhado esta organização, tudo o que ela representa para o futebol português, evidentemente para Marrocos, para Espanha, para o desenvolvimento do futebol português, para o desenvolvimento do desporto, da economia, não podíamos estar mais honrados e lisonjeados com a atribuição e foi com todo gosto que o FC Porto aderiu a esta candidatura", assumiu.

À entrada para um evento na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde será visionada a votação da candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial2030, Villas-Boas disse que até 2030 conta "fazer grandes melhorias infraestruturais no estádio", a níveis de camarotes, zonas de hospitalidade, serviços, alimentação, acessibilidades.

"Tudo vai ser melhorado em termos de experiência no Estádio do Dragão e, nesse sentido, os portugueses e as pessoas que usufruírem do Estádio do Dragão nessa altura terão uma experiência muito mais renovada", assegurou.

O líder dos `dragões` disse que "uma melhor experiência a nível dos adeptos do futebol será vivida por essa altura", mesmo que espera que aconteça "bem mais rápido".

"É uma iniciativa conjunta, que é de louvar, a proximidade dos países permite um evento como este, tudo dentro de uma lógica de grande proximidade e interação entre os três países, com uma história riquíssima entre os três. Eu acho que é importante para o FC Porto, para a cidade do Porto poder estar presente neste Mundial, como não poderia deixar de ser", sublinhou.

Os três estádios portugueses candidatos a acolher jogos do Mundial2030 são o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto, sendo que o recinto do Benfica -- o único dos três com capacidade mínima de 60.000 lugares -- poderá acolher uma das meias-finais da competição.

Portugal estreia-se na organização de Mundiais, após já ter recebido o Europeu de 2004, a Espanha organizou o Euro1964 e o Mundial1982 e Marrocos acolheu unicamente a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988, condição que irá repetir em 2025.