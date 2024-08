Francisco Conceição integrado sem limitações nos treinos do FC Porto

Um dia depois de ter sido suplente utilizado no empate com o tricampeão angolano Petro Luanda (1-1), orientado pelo português Ricardo Chéu, num jogo de preparação realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, o extremo participou em pleno na dupla sessão matinal conduzida pelo treinador Vítor Bruno e saiu do boletim clínico 'azul e branco', no qual continuam Iván Marcano, que fez trabalho de ginásio e tratamento, e Zaidu, com treino condicionado.



Francisco Conceição, filho do ex-treinador portista Sérgio Conceição, tinha integrado os trabalhos de pré-temporada dos 'dragões' em finais de julho, após ter representado a seleção de Portugal na fase final do Campeonato da Europa, na Alemanha, mas lesionou-se nos dias anteriores à reviravolta vitoriosa sobre o campeão nacional Sporting (4-3, após prolongamento) na Supertaça Cândido de Oliveira, em 03 de agosto, em Aveiro, falhando os primeiros três jogos oficiais em 2024/25.



O FC Porto, integrado no quinteto de líderes da I Liga, com seis pontos, volta aos treinos na quinta-feira, a partir das 10:00, no Olival, tendo em vista a receção ao Rio Ave, 11.º classificado, com três pontos, no sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da terceira ronda da prova.