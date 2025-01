Martim Fernandes e Alan Varela ampliam boletim clínico do FC Porto

Na sequência da derrota na visita ao Nacional (0-2), da 17.ª jornada, e última da primeira volta, que tinha sido suspensa em 03 de janeiro, devido ao nevoeiro, e foi reatada a partir dos 15 minutos, os ‘dragões’ passaram a ter mais dois lesionados, num elenco do qual já faziam parte o lateral esquerdo Francisco Moura e o médio defensivo sérvio Marko Grujić.



Substituído por João Mário ao minuto 43, o defesa direito Martim Fernandes manifestou suspeitas de uma lesão na coxa e será reavaliado na segunda-feira, quando o FC Porto voltar aos trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



Já o médio defensivo argentino Alan Varela saiu da ficha de jogo original, devido a uma lesão na anca, após ser titular na primeira vez em que os ‘dragões’ tinham subido ao relvado da Choupana.



O FC Porto perdeu hoje fora com o Nacional (2-0), num encontro em atraso da 17.ª ronda do campeonato, graças aos golos dos brasileiros Dudu (17 minutos) e Zé Vítor (44), e falhou a subida à liderança isolada, desaproveitando o empate do Sporting no terreno do Vitória de Guimarães (4-4) e a derrota do Benfica na receção ao Sporting de Braga (1-2).



Os ‘dragões’ finalizaram a primeira volta na segunda posição, com 40 pontos, um abaixo dos ‘leões’, detentores do troféu, e dois acima das ‘águias’, terceiras classificadas, ao passo que os madeirenses saíram da zona de descida e subiram ao 14.º lugar, com 16.