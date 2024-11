Moreirense elimina FC Porto da Taça de Portugal

À procura de reagir à goleada infligida pelo Benfica (4-1) há duas semanas, a resposta dos 'dragões' esteve longe de ser a mais consistente e, apesar de terem chegado à vantagem por Pepê, aos 35 minutos, não conseguiram evitar o crescimento dos minhotos na partida, que viraram o resultado por Luís Asué, aos 41 e Alanzinho, aos 77, de grande penalidade.



Nos oitavos de final, o emblema de Moreira de Cónegos irá defrontar o Gil Vicente, que eliminou hoje o Vila Real, do quarto escalão, por 2-0.



O conjunto orientado por Vítor Bruno teve uma entrada algo 'tímida' na partida, dando espaços aos anfitriões para também, a espaços, manterem a posse de bola e aproximarem-se da baliza defendida por Cláudio Ramos.



Ainda assim, os portistas estiveram muito próximos do golo logo ao terceiro minuto, numa excelente iniciativa de Danny Namaso, com o avançado a desferir um notável remate em arco, com 'selo de golo' não fosse a grande intervenção do guardião Caio Secco.



Pepê encarregou-se de inaugurar o marcador para os 'azuis e brancos', aos 35, depois de um excelente cruzamento de João Mário ao segundo poste, a descobrir o extremo brasileiro, que, sozinho, cabeceou para o fundo das redes.



Os 'cónegos' responderam ainda antes do intervalo, a quatro minutos do final da primeira metade, quando, perante a passividade defensiva contrária, Frimpong cruzou com muito espaço para a grande elevação de Luís Asué, que finalizou de cabeça para a igualdade.



Sem uma criação abundante de oportunidades, o regresso dos balneários não trouxe um FC Porto particularmente reativo, apesar de até ter tido uma oportunidade soberana por Namaso, aos 55, que acabou a rematar fraco e enrolado, numa situação em que se exigia um melhor aproveitamento.



Os caseiros foram crescendo no jogo, com situações de finalização pontuais, até o presságio consumar-se, quando Francisco Moura pôs mão na bola no interior da área, com o árbitro Tiago Martins a apontar prontamente para a marca dos 11 metros.



Chamado à conversão, aos 77, Alanzinho não desperdiçou, num remate que ainda bateu no lado interior do poste antes de entrar.



Em desvantagem, houve pouca capacidade e discernimento do lado portista para criar ocasiões até final, confirmando-se assim o delicado cenário da terceira derrota consecutiva dos 'dragões', após Lazio (2-1) e Benfica (4-1).







Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense - FC Porto, 2-1.



Ao intervalo: 1-1.







Marcadores:



0-1, Pepê, 35 minutos.



1-1, Luís Asué, 41.



2-1, Alanzinho, 77 (grande penalidade).







Equipas:



- Moreirense: Caio Secco, Dinis Pinto (Fabiano, 85), Marcelo, Maracás, Godfried Frimpong, Sidnei Tavares, Rúben Ismael, Madson (Pedro Santos, 85), Alanzinho (Carlos Ponck, 85), Benny (Gabrielzinho, 67) e Luís Asué (Jeremy Antonisse, 74).



(Suplentes: Mika, Kewin Silva, Fabiano, Jeremy Antonisse, Carlos Ponck, Leonardo Buta, Pedro Santos, Gilberto Batista e Gabrielzinho).



Treinador: César Peixoto.



- FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário (Martim Fernandes, 61), Nehuén Pérez, Tiago Djaló, Francisco Moura (Rodrigo Mora, 81), Alan Varela (Stephen Eustáquio, 81), Nico González, Fábio Vieira, Danny Namaso (Galeno, 67), Pepê e Fran Navarro (Samu, 61).



(Suplentes: Diogo Costa, Stephen Eustáquio, Samu, Galeno, Vasco Sousa, André Franco, Martim Fernandes, Rodrigo Mora e Zé Pedro).



Treinador: Vítor Bruno.







Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Asué (10), Tiago Djaló (14), Madson (43), Nehuén Pérez (74), Dinis Pinto (78) e Martim Fernandes (80).



Assistência: 3.928 espetadores.