Pepe termina carreira de futebolista

O internacional português esteve quase a jogar no Sporting, mas foi no FC Porto e no Real Madrid que se notabilizou não esquecendo a seleção nacional.





Foi precisamente ao serviço de Portugal no Euro2024 que Pepe fez os seus últimos encontros como jogador profissional. Pepe ainda chegou a ser apontado ao futebol brasileiro e saudita, mas optou pelo fim da carreira de futebolista.







Pepe tem um vasto currículo conquistando 31 títulos ao longo da carreira, entre os quais um Europeu, três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental.





Em Portugal, ao serviço do FC Porto, o defesa central venceu quatro campeonatos, cinco Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Taça da Liga.





Em Espanha, conquistou ainda três campeonatos, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola.



No total, fez 894 jogos, dos 141 com a camisola da seleção portuguesa. Marcou 50 golos, oito deles ao serviço da equipa das Quinas.