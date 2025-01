Regressado Iván Jaime integra primeira convocatória de Anselmi no FC Porto

Preterido por opção técnica nas últimas quatro partidas, que antecederam a contratação do antigo técnico dos mexicanos do Cruz Azul como sucessor de Vítor Bruno, o extremo espanhol está de volta às opções dos 'dragões' e é a principal novidade nos 22 'eleitos'.



De regresso ao meio-campo estão o canadiano Stephen Eustáquio e o espanhol Nico González, que tinham falhado por suspensão o empate na receção ao Santa Clara (1-1), no domingo, para a 19.ª jornada da I Liga, bem como André Franco, na altura lesionado.



Em sentido inverso, o lateral direito Martim Fernandes, o defesa central espanhol Iván Marcano e o médio defensivo sérvio Marko Grujic prosseguem no boletim clínico e não treinaram esta manhã no Olival, numa sessão da qual também esteve ausente o lateral esquerdo brasileiro Wendell, preterido das opções de Anselmi e a caminho do São Paulo.



Devido a suspensão, os 'dragões' não podem contar ainda com o defesa central argentino Nehuén Pérez e o ponta de lança espanhol Samu, que já tinha falhado o último jogo por razões disciplinares e faz parte do quinteto de melhores marcadores da Liga Europa, com cinco golos.



Obrigado a pontuar para assegurar a continuidade na segunda competição continental de clubes, o FC Porto partiu de tarde rumo a Belgrado, via Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia, com Martín Anselmi e um jogador a designar a falarem em conferência de imprensa às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio do Partizan.



À semelhança dos três jogos anteriores disputados pelo Maccabi Telavive como visitado na fase de liga da Liga Europa, a partida da oitava e derradeira jornada vai realizar-se na capital da Sérvia, devido à ação militar de Israel na Palestina, a partir das 21:00 locais (20:00) de quinta-feira, sob arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.



O FC Porto é 25.º, com oito pontos, logo abaixo das 16 vagas de entrada no play-off de acesso aos oitavos de final, destinado às equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto os israelitas estão em 29.º, com seis pontos e ténues chances de qualificação.







Lista dos 22 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.



- Defesas: João Mário, Zé Pedro, Otávio Ataíde, Tiago Djaló, Francisco Moura e Zaidu.



- Médios: Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Vasco Sousa, André Franco, Fábio Vieira, Iván Jaime e Rodrigo Mora.



- Avançados: Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Deniz Gül e Danny Namaso.