AC Milan regressa às vitórias na Liga italiana na receção ao Empoli

O espanhol Álvaro Morata inaugurou o marcador, aos 19 minutos, e o neerlandês Reijnders deu uma expressão mais robusta ao triunfo dos milaneses, ao bisar aos 44 e 69, num jogo em que o português Rafael Leão foi titular, mas não teve a influência habitual no ataque da sua equipa.



O AC Milan, que tinha empatado os dois jogos anteriores na Série A, voltou a festejar na competição, relançando a candidatura aos lugares europeus, ainda que ocupe apenas o sétimo lugar, enquanto o Empoli ocupa o 10.º posto.



No outro jogo da Série A disputado hoje, o Monza, penúltimo classificado, com os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota no ‘onze’ inicial, empatou 1-1 em Como, antepenúltimo da tabela, num confronto que manteve as duas equipas em zona de despromoção.