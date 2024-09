AC Milan vence Inter e Paulo Fonseca `respira melhor`

O AC Milan, de Paulo Fonseca, venceu no domingo o dérbi de Milão com o Inter (2-1), resultado que deixa o técnico português a ‘respirar melhor’ no comando dos ‘rossoneri’, na quinta jornada da Liga italiana.

Após um começo ‘tremido’ na Serie A e uma derrota caseira pesada com o Liverpool (3-1), na Liga dos Campeões, o AC Milan interrompeu uma série de seis derrotas seguidas com o triunfo sobre o seu eterno rival, situação que dá outro conforto ao treinador de 51 anos.



Em San Siro, Pulisic deu vantagem aos AC Milan, aos 10 minutos, mas Di Marco, aos 28, repôs a igualdade.



Na segunda parte, numa partida em que Rafael Leão foi titular na equipa de Fonseca, o central Gabbia garantiu o triunfo ao técnico luso, aos 88 minutos, com um cabeceamento certeiro, perante o atual campeão italiano.



O AC Milan passou a somar oito pontos na Serie A, em sétimo lugar e em igualdade precisamente com o Inter.



O Torino vai terminar a ronda como o líder surpresa da prova, com 11 pontos, à frente de Nápoles e Udinese, ambos com 10.