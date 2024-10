Al Hilal, de Jorge Jesus, goleia na "Champions" asiática

Também o Al Gharafa, treinado por Pedro Martins, superou por 4-2 o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no que foram os primeiros três pontos para a equipa do Qatar.Tudo muito calmo para Jesus, no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, com a goleada a construir-se de forma clara e implacável, face às debilidades dos iraquianos.O antigo benfiquista Marcos Leonardo fez o primeiro, aos 11 minutos, e volvidos quatro minutos era o sérvio Aleksandar Mitrovic e elevar para 2-0.Salem Al-Dawsari, aos 47, e Nasser Al-Dawsari, aos 73, este com assistência do internacional português João Cancelo, fizeram com naturalidade o marcador crescer para 4-0.Já em tempo de descontos, aos 90+5, Mohamed Kanno fechou a contagem.Além de João Cancelo, outro português foi titular pelo Al Hilal - Rúben Neves, substituído aos 79 minutos.