Al Hilal de Jorge Jesus soma sétimo triunfo consecutivo no campeonato saudita

Em Riade, o ex-benfiquista Marcos Leonardo abriu o ativo, logo aos cinco minutos, com Al Dawsari (65) a ampliar a vantagem já no segundo tempo, após ser servido pelo português João Cancelo.



O suplente utilizado Al Qahtani fechou a contagem, aos 81 minutos.



Além de Cancelo, o compatriota Rúben Neves alinhou de início no campeão saudita.



Com este desfecho, a equipa comandada pelo técnico luso passou a somar 21 pontos, contra os 15 do Al Ittihad, segundo posicionado, que tem o jogo da ronda sete por disputar.