Al Hilal, de Jorge Jesus, soma sexta vitória em seis jogos e lidera isolado

A equipa da casa chegou ao golo logo aos 12 minutos, pelo médio espanhol Gabri Veiga, mas o Al Hilal, que viu um golo anulado na primeira parte, aos 44 minutos, deu a volta ao resultado depois do intervalo, com um ‘bis’ do ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 56 e 78 minutos, este na cobrança de um penálti.



Os internacionais portugueses Rúben Neves e João Cancelo jogaram os 90 minutos na equipa de Jorge Jesus.



Com os dois golos de hoje, Mitrovic aumentou a distância para os seus mais diretos perseguidores na liderança da lista dos melhores marcadores do campeonato, somando 10 golos em seis jornadas, seguido do francês Karim Benzema, do Al Ittihad, com sete, e do português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, com cinco.



Na classificação, os campeões sauditas lideram com 18 pontos, seguidos do Al Ittihad, com 15, do Al Nassr, com 14, e do Al Shabab, treinado pelo português Vítor Pereira, com 12.