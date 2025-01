André Horta emprestado pelo Braga cedido ao Olympiacos

O futebolista André Horta é reforço do Olympiacos, por empréstimo do Sporting de Braga, mas com opção de compra obrigatória no final da época, no valor de 2,5 milhões de euros, informou o clube da I Liga portuguesa.

“A este valor poderão acrescer mais 2 milhões de euros, mediante objetivos. O SC Braga reserva, ainda, 15 por cento da mais-valia de uma futura transferência”, refere ainda o clube português.



Para André Horta é um regresso a Atenas e ao Olympiacos, emblema que já representou na última época, também cedido pelos bracarenses, e pelo qual marcou presença em 21 jogos, com dois golos marcados e três assistências.



No sábado, o treinador Carlos Carvalhal já tinha anunciado a saída do jogador e do guarda-redes Matheus.



“O André Horta já vinha a manifestar muita vontade de sair há muito tempo, isso também o prejudicou em termos de opções, e não queremos jogadores contrariados”, disse então o técnico dos "arsenalistas".



Na carreira, o médio, de 28 anos, que é irmão de Ricardo Horta, passou pela formação no Benfica e Vitória de Setúbal e representou também, já sénior, os sadinos, as "águias" e os norte-americanos do Los Angeles FC.



O Olympiacos, que lidera o campeonato grego, com mais quatro pontos do que AEK e Panathinaikos, de Rui Vitória, conta no plantel com os também portugueses Costinha, Chiquinho, Sérgio Oliveira e Gelson Martins.