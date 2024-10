Angola acusa Níger de ações estranhas antes do jogo

Angola vai defrontar o Níger esta terça-feira em jogo agendado para o estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos, casa emprestada dos nigerinos.José Carlos Miguel, vice-presidente da federação angolana, disse que o autocarro que transportava a comitiva para o treino de adaptação ao relvado foi desviado para local incerto.” disse o responsável.Apesar do sucedido, o treino de reconhecimento do relvado acabou por se realizar, para uma partida em que Angola pode assegurar o apuramento para a CAN2025 em caso de vitória.Angola ocupa isoladamente o primeiro lugar, com nove pontos, mais cinco do que o Sudão, que na quinta-feira foi empatar 0-0 a Accra, e mais sete do que o Gana, enquanto o Níger segue em último, apenas com um ponto.Qualificam-se para a fase final os dois primeiros de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros.