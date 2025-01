Arsenal empata em Brighton e dá passo em falso na perseguição ao Liverpool

No sul de Inglaterra, o golo do jovem Ethan Nwaneri, de apenas 17 anos, quando decorria o minuto 16, colocou os ‘gunners’ na frente do marcador, que só voltaria a mexer após o tempo de descanso.



Uma grande penalidade cobrada pelo brasileiro João Pedro, aos 61 minutos, face a uma falta cometida pelo francês Saliba, restabeleceu a igualdade no Estádio Amex.



O extremo Nwaneri tornou-se no primeiro jogador da história dos londrinos a marcar dois golos na Premier League antes de completar 18 anos, sendo que, na presente época, soma cinco, num total de 18 encontros oficiais.



Com este desfecho, a equipa comandada por Mikel Arteta passa a somar a 40 pontos, no segundo posto da prova, contra os 45 do líder isolado Liverpool, que tem dois jogos por disputar e no domingo mede forças com o Manchester United de Rúben Amorim, Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



Contudo, o Arsenal pode ser ‘apanhado’ pelo terceiro colocado, Nottingham Forest (37 pontos), de Nuno Espírito Santo, caso este vença na segunda-feira o Wolverhampton, de Vítor Pereira.