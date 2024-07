Arsenal empresta lateral Nuno Tavares à Lazio até final da temporada

"A SS Lazio comunica que adquiriu a título temporário e com obrigação de compra, caso sejam atingidas determinadas condições desportivas, o direito às prestações desportivas do jogador de futebol Nuno Albertino Varela Tavares junto do Arsenal FC", pode ler-se na curta nota divulgada pelo emblema 'laziale', no sítio oficial na Internet.



Por sua vez, o clube londrino confirma a cedência do defesa lateral esquerdo por uma temporada, sendo que "o empréstimo está sujeito à conclusão de processos regulatórios".



Desde que saiu do Benfica no final da época 2020/21, o lateral, de 24 anos, não conseguiu agarrar o lugar nos 'gunners' (28 jogos), acabando por ser emprestado um ano depois de ter chegado a Londres.



Em 2022/23, atuou em 39 encontros pelo Marselha, de França, por quem apontou seis golos, seguindo, na temporada passada, para o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, jogando apenas em 12 jogos oficiais.