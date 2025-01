Aston Villa bate West Ham do estreante Potter e segue em frente na Taça de Inglaterra

A ganhar desde os nove minutos em Villa Park, graças a um golo de Lucas Paquetá, os visitantes viram a vantagem, e o apuramento para a próxima fase da competição, fugir no espaço de minutos.



Primeiro, Onana empatou aos 71 minutos e, cinco minutos depois, foi Morgan Rogers a marcar o golo que colocou o Aston Villa na quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.



O jogo entre as duas equipas da Liga inglesa marcou a estreia de Graham Potter no banco, um dia depois de ter substituído Julen Lopetegui como treinador do West Ham.